أول تعليق من مؤلف «الاختيار» بعد حلقة «ملحمة كمين البرث»

أعرب باهر دويدار، مؤلف وكاتب مسلسل "الاختيار"، عن سعادته لنجاح المسلسل في الوصول للمصريين، معقبًا: "نجاح المسلسل في توصيل رسالته أكبر من أحلامنا وتوقعاتنا".وأضاف "دويدار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن ردود الأفعال حول المسلسل شيء مبهر، موضحًا أنه أعد المسلسل بشكل توثيقي، وجمع تفاصيل معركة البرث من أكثر من جهة.وأوضح مؤلف وكاتب مسلسل "الاختيار"، أنه كتب المرحلة الأولى من المسلسل من خلال استدعاءه تفاصيل فترة حكم الإخوان، معقبًا: "كل واحد شاف التفاصيل هيفتكر جزء من حياته".وعرضت قبل قليل الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.ودارت أحداث الحلقة الـ28، ملحمة كمين البرث، التى شهدت استشهاد عدد كبير من رجال الجيش المصرى، وانتهت الحلقة باستشهاد أحمد المنسي بعد قدرته على قتل عدد كبير من التكفيريين، وعرض صناع المسلسل أسماء وصور الشهداء الحقيقين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.