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الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 22-5-2020

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:12 ص
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم
منة سالم
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يشهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-5-2020،ارتفاع أمام الجنيه المصري، في سوق تداول العملات وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة الخاصة بالبنوك العاملة المصرية، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وفيما يلي يقدم " الدستور" التقرير اليومي الخاص بسعر تداول الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم

البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري الي 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري

وجاء الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

بنك مصر

واستقر في بنك مصر بسعر 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وجاء الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib

وجاء سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

يمثل سعر الشراء 4.8 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك البركة

ويتم التداول في بنك البركة بسعر4.10 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.8 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد
وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
وجاء سعرالريال في بنك الإسكندرية إلى4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.


الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول

ووصلت الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية ويعود تاريخه إلى عهد الملك عبد العزيزمنذ عام 1932، ويتم تغطية الريال السعودي بالذهب كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ويأتي الريال في تعاملاته المالية من خلال فئـتين عملات معدنية نقدية وعملات ورقية.

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