سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 22-5-2020

سعر الريال السعودي اليوم

مصرف أبوظبي الإسلامي 4.8 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.



بنك المصرف المتحد

وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية

وجاء سعرالريال في بنك الإسكندرية إلى4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.



بنك بلوم

ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.





الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول



ووصلت الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.



جدير بالذكر أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية ويعود تاريخه إلى عهد الملك عبد العزيزمنذ عام 1932، ويتم تغطية الريال السعودي بالذهب كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ويأتي الريال في تعاملاته المالية من خلال فئـتين عملات معدنية نقدية وعملات ورقية.



يشهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-5-2020،ارتفاع أمام الجنيه المصري، في سوق تداول العملات وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة الخاصة بالبنوك العاملة المصرية، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.وفيما يلي يقدم " الدستور" التقرير اليومي الخاص بسعر تداول الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية.البنك المركزي المصريوصل سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري الي 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيعالبنك الأهلي المصريوجاء الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.بنك مصرواستقر في بنك مصر بسعر 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوجاء الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي cibوجاء سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانيمثل سعر الشراء 4.8 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك البركةويتم التداول في بنك البركة بسعر4.10 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميوسجل في