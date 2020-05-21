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هاشتاج

هاشتاجات الاختيار تحتل «تويتر» بعد ملحمة البرث

الخميس 21/مايو/2020 - 11:55 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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تصدرت هاشتاجات مسلسل «الاختيار» موقع التواصبل الاجتماعي «تويتر» بعد عرض الحلقة 28 التي سلطت الضوء على ملحمة البرث.

وضمت الهاشتاجات: «ملحمة البرث والاختيار والاختيار النهاردة وشهداء مصر ومنسي وعلي الحلقة وبيتر ميمي وعسكري علي».

وتضمنت حلقة الليلة من المسلسل، ملحمة البرث التي وقعت بتاريخ 7 يوليو2017، وقام فيها العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بالتصدي لهجوم إرهابي لتنظيم داعش بعد أن نفذت هذه الكتيبة العديد من الضربات الاستباقية التي أفقدت التنظيم الإرهابي قدرته على بسط نفوذه على الأرض في شمال سيناء.

وبدأت في منطقة مربع البرث جنوب مدينة رفح على الحدود مع مدينتي الحسنة جنوبا والشيخ زويد غربا، بشمال سيناء، مستخدمين عربات مفخخة، أدت إلى تدمير الارتكازات الأمنية واستشهاد عدد من عناصر الكتيبة، أعقب ذلك هجوم عشرات المسلحون يستقلون عربات دفع رباعي، لكن قوات الكتيبة تصدت لهم بقوة وأوقعت منهم العشرات، بقيادة الشهيد أحمد منسي.

وبعد طلب قائد الكتيبة الشهيد أحمد منسي الدعم من غرفة العمليات تحركت مروحيات الأباتشي والطائرات المقاتلة لملاحقة العناصر الإرهابية، وقتلت أكثر من 40 إرهابيا وأصابت عددا، وفر بقية العناصر الإرهابية عندما بدأت قوات الدعم في الظهور وملاحقتهم.

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