إقالة مدير «حميات منوف» بعد تسريح مصابي كورونا دون استكمال العلاج

أقال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مدير مستشفى حميات منوف، الدكتور أحمد السرسي، على خلفبية ما وصف بتصرف غير مسؤول بالسماح بخروج مصابي فيروس كورونا المستجد دون استكمال مراحل العلاج، مع تكليف الدكتور أنور محفوظ، أخصائي الحميات بالمستشفى بمنصب المدير لمدة 3 أشهر، مع الاعتذار للمرضى وزويهم عما بدر في حقهم من إدارة مستشفى منوف.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، واقعة غريبة من نوعها بينت قرار إدارة مستشفى حميات منوف، إخراج الحالات المستقرة من مصابي فيروس كورونا، تنفيذا لقرارات وزارة الصحة، حسب تعبيرها، وعودتهم لمنازلهم لقضاء بقية الفترة في العزل المنزلي دون صرف أدوية للعلاج داخل المنازل.ومن جهتهم، أكد شهود عيان أن بعض المرضى رفضوا مغادرة المستشفى، والبعض الأخر وصل للمنازل، بواسطة "تاكسي" و"توك توك"، وقاموا بعزل أنفسهم حاليا داخل غرفهم الخاصة.وأشار محمد محمود المناخيلي، أحد مصابي كورونا، أنه كان من ضمن المحتجزين داخل حميات منوف، وأخرجته إدارة المستشفى للعلاج في المنزل، مشيرًا إلى أنه لم يتم توفير سيارات إسعاف لعودتهم إلى منازلهم، واستقل سيارة أجرة "تاكسي" للعودة إلى مدينة الباجور.وتابع، أنه نائب محافظ المنوفية استجاب لاستغاثته وتم إرسال سيارة لإعادته إلى إحدى مستشفيات العزل بالمنوفية لاستكمال تلقي العلاج.وأوضح مصر بالديوان العام بمحافظة المنوفية، رفض ذكر إسمه، أنه صدر تعليمات من محافظ المنوفية، بالرجوع عن قرار إخراج المرضى من المستشفى وعقد اجتماع غدًا لمسؤولي الصحة لبحث كيفية تطبيق بروتوكول وزارة الصحة الجديد، حتى يتواءم مع احتياجات المرضى دون أن يؤثر على المواطنين بالخارج.