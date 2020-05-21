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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على موعد نتيجة تانية ثانوي 2020 الترم الثاني

الخميس 21/مايو/2020 - 10:56 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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يبحث كثيرون عن موعد نتيجة تانية ثانوي 2020 الترم الثاني حيث يترقب طلاب الصف الثاني الثانوي النتيجة الخاصة بهم بعد انتهاء امتحاناتهم يوم ١٧ مايو الماضي، ووفقا لمًا أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فإن النتيجة ستظهر على التابلت الخاص بالطالب.

موعد نتيجة تانية ثانوي 2020 الترم الثاني


وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن النتيجة ستظهر عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وبعد عرض موعد نتيجة تانية ثانوي 2020 الترم الثاني فكانت تجربة الامتحانات على التابلت «أون لاين» من المنزل بنظام الكتاب المفتوح، وأجريت على فترتين الأولى من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، أما الفترة الثانية كانت من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الرابعة عصرا وفقا لمًا أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانات رسمية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التعليمً أن عدد الطلاب الذين دخلوا على المنصة الإلكترونية الرسمية هذا العام أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعدى نسبة عدد ٩٩٪؜ بخلاف السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه كان يتابع الامتحانات الإلكترونية أولا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية التي كانت مسئولة عن متابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ووفقا لاستطلاع أراء بعض الطلاب وأولياء أمورهم أجرته الدستور، قال الطلاب إن الامتحانات هذا العام كانت سهلة وبسيطة وغير معقدة بالإضافة إلى أن الأسئلة كانت مباشرة للغاية وبعيدة كل البعد عن اللف والدوران، مشيرين إلى أنهم في انتظار ظهور النتيجة، مثلما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وأكد الطلاب أن تجربة الامتحانات المنزلية تجربة جيدة لكن تحتاج لتحكم أكثر بسبب كثرة الغش فيها على السوشيال ميديا وعمل مجموعات بين الطلاب للحل الجماعي.

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