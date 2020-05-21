وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد العيد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت من 29 أبريل الماضي حتى 20 مايو اكتملت، على أن تعلن النتائج بعد إجازة عيد الفطر المبارك.وأضاف وزير التربية والتعليم، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "نجحنا في إتمام 10 ملايين و420 ألف امتحان إلكتروني خلال هذه الفترة لمجموع مليون و155 ألف طالب في منازلهم".