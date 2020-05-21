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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نقلة حضارية».. 15 صورة ترصد مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية

الخميس 21/مايو/2020 - 09:04 م
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، افتتاح مشروع «بشاير الخير 3»، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن تحرك الدولة لإنقاذ المواطنين بالمناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة لهم، بداية من «بشاير الخير 1» و«بشاير الخير 2 »، وحتى «بشاير الخير 3»، وذلك لخلق مجتمعات جديدة تضم كافة الخدمات؛ والتدخل المباشر من قبل الدولة لتوفير حياة كريمة لسكان المناطق العشوائية.

وتنشر «الدستور» 15 صورة ترصد مشروع «بشاير الخير 3» والخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعد مشروع «بشاير الخير ٣» استكمالا لمراحل مشروع بشاير الخير، حيث إنه نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، والذي يضم قسمين الأول منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ آلاف و٦٢٤ وحدة سكنية، من المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.

ويتسلم المواطنين وحدات سكنية كاملة التشطيب والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية؛ وكاملة المرافق بعدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والتليفون المنزلي والإنترنت، وشبكة كبيرة لإطفاء الحرائق، وتضم العمارات السكنية مصعدين، كما تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترًا؛ وتضم ٣ حجرات وحمام ومطبخ وصالة و٢ بلكونة.

أما القسم الثاني من المشروع يضم منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح بإجمالي مساحات ٣٩ ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ أدوار وسطح بإجمالي ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى و٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا للمبنين.

كما تضم ١٦ بلوكا استثماريا يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دور سكني بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينهم ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ متر مربع بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطح تجاري مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ مترًا مربعًا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج إنتظار سيارات.

فيما تضم المنطقة الاستثمارية مجمعًا للبنوك مكونا من أرضي وجراج ودورين بإجمالي مسطح ٢٣٧٠ مترًا، كما يضم مبنى مجمعا للسينمات مكونا من ٣ طوابق وسطح بإجمالي مسطح ٤١٥٠ مترا، ومبنى متعدد الأغراض مخصصا كمعارض للسيارات مكونا من ٣ أدوار وسطح بإجمالي مسطح ٧٣٣٢ مترا، موضحًا أن إجمالي المسطحات التجارية بالمنطقة الاستثمارية يصل إلى ١١٠ آلاف و٨٥٤ مترا.
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
«نقلة حضارية».. 15 صورة ترصد مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية
«نقلة حضارية».. 15 صورة ترصد مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية
«نقلة حضارية».. 15 صورة ترصد مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية
«نقلة حضارية».. 15 صورة ترصد مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية
«نقلة حضارية».. 15 صورة ترصد مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
بشاير الخير 3
«نقلة حضارية».. 15 صورة ترصد مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية
«نقلة حضارية».. 15 صورة ترصد مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية
«نقلة حضارية».. 15 صورة ترصد مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية
«نقلة حضارية».. 15 صورة ترصد مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية
«نقلة حضارية».. 15 صورة ترصد مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية

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