الغزاوي: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية يساهم في تنشيط الصناعة

قال الدكتور إبراهيم الغزاوي، خبير تطوير شركات قطاع الأعمال العام، إن التوجه إلى فتح أسواق جديدة للصناعات المحلية سيساهم في زيادة مبيعات منتجات المصانع الموجودة في مخازن هذه المصانع حاليا.وأضاف الغزاوي لـ"الدستور"، أن السوق الأفريقي من الأسواق الهامة التي تسعى شركات قطاع الأعمال العام من أجل الاستحواذ عليها، لافتا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهل كثيرا من فتح الأٍواق الجديدة للصناعات المصرية في أفريقيا من أجل التغلب علي التحديات التي تواجه الصادارات المصرية في هذه الأسواق.وأوضح أنه لابد من معرفة الفرص التصديرية والمنتجات التي تتطلبها هذه الأسواق من الاستحواذ عليها.