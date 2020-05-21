تحديد موعد إعادة فتح كنيسة القيامة بعد شهرين من إغلاقها بسبب كورونا

تعيد كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، بدءا من الأحد المقبل، فتح أبوابها أمام المصلين.وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن تقرر فتح كنيسة القيامة بعد نحو شهرين من إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، اليوم الخميس، تسجيل 29 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، من العائدين من معبر رفح، وموجودين داخل الحجر الصحي.وكذلك تم تسجيل 6 حالات جديدة داخل الاراضي المحتلة، ليبلغ الإجمالي 602 حالة مصابة.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16683 حالة، و279 حالة وفاة.