محمد ثروت يتنكر في شخصية مذيع «ماحدش فاهم حاجة»

قدم الفنان محمد ثروت شخصية مذيع، في برنامج "ماحدش فاهم حاجة"، والذي يتم عرضه عبر فضائية mbc مصر.وقابل محمد ثروت عددًا من المواطنين ووجه لهم مجموعة أسئلة على أن تكون الجائزة هي شاشة تلفاز، وعلى الرغم من الإجابة الخاطئة التي أجاب بها المواطن إلا أنه تم إيهامه بفوزه بجائزة البرنامج.وتم التقاط مجموعة من الصور مع الشخص بعد منحه الشاشة وبعدها تم أخذها منه مرة أخرى، وبعد انفعاله تم الكشف عن المقلب له.