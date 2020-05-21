وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

توفي المستشار أحمد كامل غزالي رئيس محكمة، عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، في الحجر الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.ونعى زملاؤه الفقيد داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.كان نادي القضاة أعلن إصابة ٦ من أعضائه بفيروس كورونا بينهم 5 في مستشفيات العزل الصحي، وأخرى في العزل المنزلي.وفي سياق آخر، يذكر أن العمل سيعود بمحكمة استئناف القاهرة عقب إجازة العيد مباشرة، على مستوى جميع الدوائر بداية من الأول من يونيو المقبل.يشار إلى أنه توقف العمل بالمحاكم منتصف مارس الماضى، وبدأ العمل يعود تدريجيا مع بداية شهر مايو، بعد أن أعلنت المحاكم باختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.