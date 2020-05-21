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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية إسلامي: «مروجو الشائعات والإرهابيين ملعونين بنص قرآني»

الخميس 21/مايو/2020 - 05:51 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رباب الأهواني
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أوضح خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معنى "المرجفون" في قوله تعالى:" ۞ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60).

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر ضائية "dmc"، مساء الخميس، أن المرجفين هم مروجوا الشائعات، متابعًا:" أي شخص يروج شائعة أ ويشير بوست لا أسااس ولا صحة له له يعتبر "مرجف".

ومن جانبه قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، أن مروجو الشائعات والإرهابيين ملعونين بنص قرآني.

وفي تصريحات سابقة، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مروجي الشائعات تفوقوا على المنافقين في أيام النبي في التدليس، حيث ينشرون الكذب والنفاق ويتهمون الوطنيين والشرفاء والرموز الدينية بالنفاق والباطل، رغم أن المنافق في زمن النبي عليه السلام كان لسانه صادقا رغم أن قلبه كافر وملعون.

واستشهد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، بقول الله تعالى: "إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ"، حيث إنه مع كذبهم إلا أنهم قالوا للرسول "نشهد أنك لرسول الله".

وتابع: "علم الحديث لو كان في بدايته أيام الطبالين والزمارين الموجودين دول، مكنش فيه راوي قدر يجمع معلومة واحدة صح، دول بيطبلوا ويزمروا وينافقون ساداتهم في بلاد الصهاينة، علماء الحديث لو كانوا موجودين في مصر السوشيال ميديا، البخاري مكنش جميع حديث واحد".

وواصل "ده زمن السحر التكنولوجي، اللي يخليك صاحي ومتيقظ، شوف بقلبك متشوفش بعنيك، لأن الرؤية الحقيقية تتشاف بالفؤاد".

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