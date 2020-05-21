استمرار إزالة العقارات الآيلة للسقوط في السويس

تابع اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، الحملة التي شنتها رئاسة حي السويس، لإزالة العقارات والمباني الآيلة للسقوط.تمكنت الحملة من تنفيذ قرار إزالة لعقارين، يمثلان خطورة بشارع طلعت حرب وشارع أحمد ماهر بحي السويس، وأشرف على الحملة أمل إبراهيم رئيسة الحي بمشاركة الإدارات الهندسية والإشغالات والتنظيم.وكان اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، قد كلف رؤساء الأحياء بتنفيذ القانون وإزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة للحفاظ على أرواح المواطنين.