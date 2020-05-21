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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. دار الكتب والوثائق تعلن نتيجة مسابقتها الرمضانية

الخميس 21/مايو/2020 - 05:36 م
دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق
ايهاب مصطفى
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تعلن دار الكتب والوثائق عن نتائج مسابقتها "كل يوم سؤال" وذلك غدا الجمعة في تمام الرابعة عصرا.

المسابقة نظمها مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة أ.د نيفين محمد موسى خلال الفترة من (1 – 27) رمضان 1441 هـ وطرح أسئلتها عن طريق صفحة المركز على موقع الفيس بوك، وتم التسابق للإجابة عنها الكترونيًا من خلال تطبيق google drive"".

يذكر أن إجمالي عدد الإجابات على أسئلة هذه المسابقة (918) إجابة من أطفال تتراوح أعمارهم بين (9 – 12) سنة، بمتوسط عدد(34) إجابة يوميًا، تتسابق للفوز بعدد 27 جائزة عبارة عن مجموعات من الكتب المهداه بالإضافة إلى ألعاب أطفال للجمع بين الثقافة والمتعة لتحفيز الأطفال على المزيد من القراءة والاطلاع لزيادة معلوماتهم العامة فى مجالات المعرفة المتعددة.

ومن بين الفائزين عدد (21) طفل من المقيمين بمحافظات (غير القاهرة) وهذا ما يعكس واقع تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وإتاحة فرص الفوز لجميع الأطفال المصريين.

وفى وقت سابق قد أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تكفلها بتوصيل الجوائز للفائزين من خارج القاهرة عن طريق البريد بما يلائم الظروف الحالية، ومن الجدير بالذكر أن المسابقة كانت أحد مفردات أجندة الفعاليات التى أعلنت عنها أ.د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خلال شهر رمضان التى تأتى تحت مظلة المبادرة الالكترونية خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك.

ونظرًا لنجاح المسابقة قرر د. أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية إطلاق مسابقة ثقافية إلكترونية جديدة عقب انتهاء الأطفال من فترة تقديمهم للأعمال البحثية المطلوبة لاجتيازهم العام الدراسي الحالي، وسيعلن عنها عبر صفحة المركز وموقع الهيئة على الشبكة الدولية للمعلومات وهو www.darelkotob.gov.eg

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