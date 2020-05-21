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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أم بيومي تغرق في قمامة شبرا.. والأهالي «الأتوبيسات بتغرز في الزبالة»

الخميس 21/مايو/2020 - 03:25 م
منطقة أم بيومي
منطقة أم بيومي
آية سالم
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شهدت منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، تجمع تلال من القمامة بشوارع المنطقة، الأمر الذي أثار انزعاج أهالي المنطقة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف، ومناشدة جميع الجهات المعنية بالأمر لحل الأزمة بشكل سريع.

وقال مصطفى السيد، أحد سكان أم بيومي، إن المنطقة تعاني من إهمال شديد من تراكم القمامة، بجانب مشاكل الصرف الصحي التي تنتج أحيانًا من غرق القمامة بالشوارع، لافتًا إلى أن تزايدها من الممكن أن يؤدي لنشوب حرائق، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال الأيام الجارية بالتزامن مع دخول فصل الصيف.

"أتوبيسات هيئة النقل العام بتغرز في الزبالة ومحدش بيعرف يطلعها"، استكمل السيد حديثه بهذه الكلمات التي أكد من خلالها أن المنطقة حيوية، ويمر من خلالها العديد من الموصلات العامة، مناشدًا جميع الجهات المعنية لحل الأزمة بشكل سريع.

من ناحيته قال أحد الأهالي إن المنطقة تعاني من وجود العديد من المشاكل ولا بدّ من ضرورة عمل خطوط صرف تابع للمحطة الجديدة، بجانب إصلاح الشوارع التي تلفت من تراكم القمامات ومشاكل الصرف الصحي، لافتًا إلى أن الأهالي مسؤولين، أيضًا، عن تلك الأزمة، خاصة الأشخاص التي تلقي بالقمامة على قارعة الطريق: "رعاة الغنم في كل حته والورش بترمي مخالفتها على الطريق".

أضاف محمد أمجد، أحد المواطنين، 49 عامًا، أن منطقة أم بيومي وشارع أحمد عرابي من أفضل الأماكن في شبرا الخيمة، خاصة أنه قريب من الطريق الدائري، لكنه يحتاج لمزيد من التطوير وصيانة شبكة الصرف الصحي وزيادة خطوط الصرف الصحي بجانب رفع المخالفات، وضرورة إيجاد حل سريع للأزمة خاصة في ظل انتشار الأمراض والفيروسات التي تسعى الدولة الحد منها والسيطرة عليها.

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