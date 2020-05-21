هل عدم نباح الكلاب من علامات ليلة القدر؟..الدكتور علي جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن ليلة القدر ليلة هادئة تعمها الطمأنينة والسلام، حيث قال تعالى:« سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ»، وهي ليلة تشعر فيها بطمأنينة كأنك في بحر من الأنوار.وأضاف «جمعة»، عبر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن من علامات ليلة القدر أن مناخها يكون معتدلا فلا يوصف بحرارة ولا برودة، ومنها أن الله يمنع الكلاب من النباح، والحمير من النهيق، بالرغم من كثرة ذلك خاصة في الأرياف والمزارع.وتابع عضو هيئة كبار العلماء أننا نرى في صباح يومها الشمس كأنها غائمة، من كثرة الملائكة التي تصعد في السماء، وضوءها يكون خافتًا وحرارتها تكون خفيفة، والسماء كأنها فيها غمام شفاف.ولفت المفتي السابق إلى أن علينا أن نفعل كل الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله عز وجل، فنقرأ القرآن ونكثر من الصلاة، والتراويح، والتهجد، وإخراج الصدقات، وزكاة الفطر، والمعونة بشكل عام للمحتاجين، وإزالة الشحناء والبغضاء والخصومات، وبر الوالدين الأحياء والأموات، بفعل ما كانوا يحبون، ووصل أقاربهم، ووصل الأرحام ولو عن طريق الهاتف.