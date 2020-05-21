«وصف المحتفلين بأتاتورك بالدياثة».. قضية ضد نائب المفتي التركي

بعد وصفه لمن احتفلوا بعيد الشباب والرياضة تخليدًا لذكرى كمال أتاتورك في 19 مايو، قائلا: "يحتفل الدُيوث بانهيار الدولة العثمانية"، تقدم حزب الشعب الجمهوري عن مقاطعة نيزيب بغازي عنتاب، بشكوى جنائية ضد نائب المفتي في المقاطعة صدقي داغ، وفقا لما نقلته جريدة (جمهوريت).فيما قال نائب رئيس بلدية مقاطعة نيزيب، المسؤول عن الشؤون القانونية والانتخابية لمنظمة حزب الشعب الجمهوري بمقاطعة نيزيب، والمحامي إبراهيم خليل شانلي، أنهم قدموا شكوى جنائية ضد نائب المفتي إلى المدعي العام، وذلك بتهمة تحريض الناس على الكراهية والعداء وإساءة استخدام الدين.وأضاف شانلي: هذه العقلية التي تهين أتاتورك ومن يحبوه، لا تفهم أهمية 19 مايو وتاريخ الجمهورية، فليس هذا العيد هو من هدم الإمبراطورية العثمانية.