الصحة البريطانية تحذر من موجة ثانية من تفشي كورونا في البلاد

حذرت الهيئة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، من موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في البلاد، حال لم تضع الحكومة البريطانية نظام التتبع والتعقب الذي من شأنه أن يمنع حدوث موجة ثانية من انتشار الفيروس.وقال نيال ديكسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد الهيئة الطبية، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، إن الوقت قد حان "للمضي قدمًا" في عملية البحث والتتبع للمصابين.وفي وقت سابق، أشار ديكسون إلى وزير الصحة مات هانكوك محذرا من عواقب "خطيرة" إذا لم يكن البرنامج جاهزا للعمل وقريبا.لكن وزير الأمن جيمس بروكينشاير قال إنه لا يزال "واثقًا" من أن تتبع الاتصال سيتم وضعه بحلول 1 يونيو، كما تعهد بوريس جونسون، أمس، تزامنًا مع موعد لإعادة فتح المدارس الابتدائية في إنجلترا.