الفلبين تسجل 4 وفيات و213 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، عن أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و213 حالة إصابة مؤكدة أخرى.وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء ارتفع إلى 846، بينما ارتفعت الإصابات إلى 13434.كما تعافى 68 مريضا ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3000.