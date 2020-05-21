بومبيو: معاملة هونج كونج للنشطاء تجعل من الصعب تقييم أنها تحتفظ بالحكم الذاتي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن المعاملة التي لاقاها النشطاء المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج في الآونة الأخيرة تجعل من الصعب تقييم أن المدينة لا تزال تحكم نفسها ذاتيا إلى حد كبير بعيدا عن الصين، وهو شرط لحصولها على معاملة خاصة بموجب القانون الأمريكي.وأكد بومبيو، أمس الأربعاء، أن التقييم الذي كلف الكونجرس وزارة الخارجية بإعداده بشأن ما إذا كانت المستعمرة البريطانية السابقة تتمتع بهذا القدر من الحكم الذاتي لا يزال غير محسوم.وأضاف، في مؤتمر صحفي: "نتابع عن كثب ما يحدث هناك"، وقال إن النشطاء المؤيدين للديمقراطية "عوملوا بخشونة" هذا الأسبوع بينما كانوا يحاولون وقف ما وصفها بأنها مخالفات إجرائية من جانب المشرعين المؤيدين لبكين.وتابع: "تم جر نشطاء بارزين في هونج كونج مثل مارتن لي وجيمي لاي إلى المحكمة، مثل هذه الأفعال تزيد صعوبة تقييم أن هونج كونج لا تزال تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي عن الصين".وقال مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية إلى هونج كونج، في بيان اليوم الخميس، إن بومبيو "يبتز" حكومة هونج كونج ويتدخل بشكل سافر في الشئون الداخلية للصين.