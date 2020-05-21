عبدالغفار: نتوقع وصول عدد مصابي كورونا لـ20 ألفًا بنهاية مايو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) داخل مستشفيات العزل يبلغ 2000 مريض منهم 250 في العناية المركزة.وتوقع «عبدالغفار» أن يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 20 ألفًا بنهاية شهر مايو الجاري.وفيما يخص الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول في مواجهة جائحة كورونا، قال «عبدالغفار» إن كل دولة لا بد أن يكون لها نموذج يتماشى مع إمكانياتها في مواجهة فيروس كورونا.جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع «بشائر الخير 3» بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع «بشائر الخير» في محافظة الإسكندرية.وحضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير 3»، إذ استعرض الفيلم ما تمَّ إنجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.