أسقف المنيا يعقد اجتماعه الأسبوعي «أونلاين» اليوم

يترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبوقرقاص، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي عبر البث المباشر، وذلك بمقر المطرانية بمحافظة المنيا.و يواصل عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقد اجتماعاتهم الأسبوعية عبر البث المباشر، وذلك عقب قرارات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بغلق الكنائس في مارس الماضي.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في يونيو المقبل، لبدء صوم الرسل والذي يستمر لمدة شهر كامل ينتهي بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، وذلك في 12 يوليو المقبل.وتتأهب الكنائس المسيحية المختلفة لإعادة الفتح مرة أخرى، وذلك عقب قرار رئيس الوزراء باتجاه الحكومة لدراسة عودة الشعائر الدينية في منتصف يونيو المقبل.وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الفترة الحالية الخماسين المقدسة، والتى بدأت منذ عيد القيامة المجيد مباشرةً وتستمر حتى عيد العنصرة.