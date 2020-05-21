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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5609 إصابات جديدة بكورونا في الهند

الخميس 21/مايو/2020 - 09:22 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم عن تسجيل 132 حالة وفاة و5609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، إن العدد الإجمالي للإصابات وصل بذلك إلى 112359 إصابة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 3435 حالة.

في المقابل سجلت حالات الشفاء ارتفاعًا كذلك ليصل العدد الإجمالي إلى 45300 حالة شفاء حتى الآن.

ومن بين الولايات الـ33 التي انتشر فيها الفيروس لا تزال ولاية ماهاراشترا الأشد تضررًا، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 39297 شخصًا وحالات الوفاة إلى 1390، تليها ولاية غوجرات مع 12537 إصابة و749 حالة وفاة.

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