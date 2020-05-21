سعر اليورو اليوم الخميس 21-5-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية



وبلغ سعر اليورو في بنك السويس للشراء 17.16 جنيه وعند البيع 17.39 جنيه، أما المصرف المتحد فسجل 17.16 للشراء وللبيع 17.38.





وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل للشراء 17.18 وللبيع 17.35 مقابل تسجيله أمس 17.16 وللبيع 17.33.



وارتفع اليورو فى البنك الأهلي اليوناني للشراء عند 17.17 جنيه وللبيع 17.34 جنيه، وارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي للشراء 17.18 وللبيع 17.35 جنيه.





وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل اليورو مقابل الجنيه المصري عند الشراء 17.18 وللبيع 17.35، أما البنك العربي الأفريقي فسجل 17.18 جنيه للشراء وللبيع 17.35 جنيه، وبنك المصري الخليجي سجل 17.18 للشراء وللبيع 17.36.



اليورو يواصل ارتفاعه عالميا





وسجل اليورو ارتفاعًا جديدًا بفضل اقتراح فرنسي ألماني لصندوق مشترك قد يقترب بأوروبا من اتحاد مالي مما عزز الطلب على العملة الموحدة، في حين ارتفع الفرنك السويسري بفضل بعض العزوف عن المخاطرة في أسواق العملة.



وصعد اليورو 0.18% إلى 1.0945 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى في أسبوعين 1.09755 دولار الذي سجله الثلاثاء الماضي.



واقترحت فرنسا وألمانيا يوم الإثنين تأسيس صندوق انعاش اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو (543 مليار دولار) يقدم منحًا للمناطق والقطاعات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا ويسمح للمفوضية الأوروبية بالاقتراض نيابة عن الاتحاد الأوروبي ككل.



ورغم أن حجم الصندوق المقترح صغير نسبيًا مقارنة بحجم بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى فإن الاقتراح قلص بعض ضغوط البيع على اليورو في الأسابيع الأخيرة من صناديق تحوط.