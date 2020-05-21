رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-5-2020

الخميس 21/مايو/2020 - 07:05 ص
مواعيد القطارات اليوم
مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-5-2020
هبه محمد
طباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-5-2020 في القاهرة والمحافظات.

وتستمر مصر في بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المواطنين والأسر، وذلك في ظل الظروف التي تواجه العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتكشف هيئة السكك الحديدة عن مواعيد القطارات، اليوم الخميس 21-5-2020 في القاهرة والمحافظات، وذلك بناء على توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزير النقل، خوفًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الخميس 21-5-2020


قطار رقم 1205 ـ مختلط

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 ـ مميز

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد قطارات القاهرة اليوم الخميس 21-5-2020

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.

قطار 3002 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.

قطار 3004 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.

قطار 2006 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.

قطار 988 إكسبريس مكيف

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.

قطار 88 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

خاص| السيسي يعتمد مخطط 4 مدن جديدة على ساحل المتوسط

إغلاق المقابر خلال أسبوع العيد بالمنصورة

الاختيار الحلقة 27.. بداية ملحمة البرث بين منسي والتكفيريين

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

عرض مسلسل «الاختيار» بدون إعلانات.. اليوم

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

منوعات

«سعودى»: رسمت «المنسى» لأنه شرف كبير للشعب المصرى

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بقصور الثقافة

«أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك» الأكثر إقبالًا على بوابة الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة