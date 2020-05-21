مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-5-2020
الخميس 21/مايو/2020 - 07:05 ص
هبه محمدطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-5-2020 في القاهرة والمحافظات.
وتستمر مصر في بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المواطنين والأسر، وذلك في ظل الظروف التي تواجه العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتكشف هيئة السكك الحديدة عن مواعيد القطارات، اليوم الخميس 21-5-2020 في القاهرة والمحافظات، وذلك بناء على توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزير النقل، خوفًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد.
قطار رقم 1205 ـ مختلط
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.
قطار رقم 903 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.
قطار رقم 7 ـ مميز
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
مواعيد قطارات القاهرة اليوم الخميس 21-5-2020
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.
قطار 3002 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.
قطار 3004 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.
قطار 2006 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.
قطار 988 إكسبريس مكيف
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.
قطار 88 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.
وتستمر مصر في بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المواطنين والأسر، وذلك في ظل الظروف التي تواجه العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتكشف هيئة السكك الحديدة عن مواعيد القطارات، اليوم الخميس 21-5-2020 في القاهرة والمحافظات، وذلك بناء على توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزير النقل، خوفًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد.
مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الخميس 21-5-2020
قطار رقم 1205 ـ مختلط
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.
قطار رقم 903 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.
قطار رقم 7 ـ مميز
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
مواعيد قطارات القاهرة اليوم الخميس 21-5-2020
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.
قطار 3002 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.
قطار 3004 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.
قطار 2006 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.
قطار 988 إكسبريس مكيف
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.
قطار 88 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.