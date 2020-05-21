28 رمضان.. موعد أذان المغرب اليوم الخميس 21-5-2020 فى المحافظات

يدخل أول وقت صلاة المغرب بغروب الشمس، وهو سقوط قرص الشمس بكماله.



ويستحب تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها، ويدل على هذا حديث عن عقبة بن عامر أن النبي قال: "لا تزال أمتي بخير، أو: على الفطرة، ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم"، رواه أحمد وأبو داود، والحاكم في المستدرك، وعند ابن ماجه والحاكم وابن خزيمة في صحيحه بلفظ: "لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم".



ويقدم "الدستور" في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة مواعيد صلاة المغرب في محافظات مصر خلال شهر رمضان المعظم لعام 2020، اليوم الخميس 21 مايو.



موعد آذان المغرب اليوم الخميس 28 رمضان فى المحافظات



القاهرة

موعد صلاة المغرب 6:46 م



الإسكندرية

توقيت صلاة المغرب 6:53 م



المنصورة

توقيت صلاة المغرب 6:48 م



أسوان

توقيت صلاة المغرب 6:31 م



طنطا

توقيت صلاة المغرب 6:49 م



قنا

توقيت صلاة المغرب 6:33 م



الإسماعيلية

توقيت صلاة المغرب 43: 6 م



شرم الشيخ

توقيت صلاة المغرب 6:30 م



يقدم لكم موقع " الدستور " موعد آذان المغرب اليوم الخميس 28 رمضان الموافق 21-5-2020 ميلاديًا فى القاهرة وجميع المحافظات، حيث يبحث الكثير من المصريين عن مواعيد أذان المغرب وذلك عبر محركات البحث، لمعرفة أوقات الإفطار في شهر رمضان المبارك.وتزيد أوقات الصيام حتى آخر يوم فى شهر الصيام يكون هو الأطول من حيث عدد ساعات الصيام، وقد اقتربنا من نهاية الشهر الكريم والذي لم يتبق منه سوى يومين وينتهي شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وقد استقبلنا ليالي العتق من النيران، والتي فيها ليلة القدر، والتى قال عنها الله -سبحانه وتعالى- أنها ليلة خير من ألف شهر.ومن المعروف أن صلاة المغرب هي إحدى الصلوات الخمس المفروضة في الإسلام فرضًا عينيًا على المسلمين، وهي أول صلاة مفروضة بالليل، وهي الصلاة الرابعة في اليوم والليلة، وهي أيضا صلاة جهرية تتكون من ثلاث ركعات.صلاة المغرب