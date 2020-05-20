ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» بعزل «العجمى» لـ121

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العزل العجمى النموذجى، المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 121 حالة، بعد خروج حالة تعافٍ جديدة اليوم الأربعاء، بعد انتهاء العلاج وتماثلها للشفاء التام.وأضافت السيد في تصريح لـ «الدستور» أنه تمت اليوم الأربعاء مغادرة حالة التعافى من عزل العجمي، بعد أن جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بها سلبية لمرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين إلى 121 حالة.وأشارت إلى أنه تم تحويل 6 حالات للمدينة الشبابية في «أبي قير» ليرتفع عدد الحالات المحولة إلى 396 لتلقي النقاهة، بعد استقرار حالتهم الصحية، واستكمال العلاج لكل حالة.وأوضحت أنه يتم نقل الحالات الذين اقترب تعافيهم من المستشفى إلى العزل الصحي بأبي قير بهدف توفير مقر لقضاء فترة النقاهة والتأهيل النفسي للنزلاء المستقرة حالاتهم لحين خروجهم بعد ظهور نتائج الفحوصات الخاصة بهم.