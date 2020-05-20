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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تناقش الجمعة إعادة فتح المطارات والفنادق

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:12 م
قبرص
قبرص
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أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية بانايوتيس سينتوناس، أن مجلس الوزراء سيناقش يوم الجمعة خطة العمل المتعلقة بإعادة تشغيل المطارين في قبرص وكذلك إعادة فتح الفنادق.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن خطة عمل الحكومة القبرصية للرفع التدريجي للإجراءات التقييدية للرحلات الجوية من وإلى مطاري لارناكا وبافوس كانت موضع بحث اجتماع اليوم في القصر الجمهوري برعاية الرئيس نيكوس أناستاسياديس.

وحضر الاجتماع وزراء النقل والصحة والمالية والعمل والخارجية والعدل ووزير الدولة للسياحة وكذلك أعضاء المجموعة العلمية المعنية بوباء كورونا.

وأشار سينتوناس في تصريحاته إلى أن الرئيس أناستاسيادس استمع إلى آراء العلماء في مختلف القضايا المتعلقة بخطط مثل مراحل فتح المطارين وتصنيف الأماكن وتحديد المعايير والشروط المسبقة لكل فئة وكذلك تدابير الوقاية والحماية الصحية.

وقال سينتوناس أن الرئيس أناستاسياديس شكر العلماء على مجهودهم القيم في إدارة الوباء والجهود التي يبذلونها لإعلام المواطنين.

وانخفضت عائدات السياحة بنسبة 73.5% في مارس 2020، وذلك وفقًا لما أعلنته دائرة الإحصاء في قبرص.

وتم فرض حظر الدخول إلى قبرص على عدة فئات من الأشخاص في 15 مارس ومنها السياح، كجزء من التدابير التي تم اتخاذها لاحتواء وباء كورونا.

وبلغت عائدات السياحة 25.6 مليون يورو في مارس 2020 مقارنة بـ 96.6 مليون يورو في الشهر المقابل من العام السابق.

وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 قدرت الإيرادات العائدة من السياحة بحوالي 115.3 مليون يورو مقارنة بـ 188.6 مليون يورو في الفترة المقابلة من عام 2019 أي بانخفاض نسبته 38.9%.

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