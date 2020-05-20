فرج عامر: قرار الرئيس بالإفراج عن غارمات في عيد الفطر إنساني

أشاد المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن الغارمات بمناسبة شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، ضمن المبادرة الرئاسية "سجون بلا غارمين وغارمات".وأكد عامر، في بيان له، أن هذا القرار إنساني يعكس حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالمرأة المصرية، ولم شمل الأسر، وإدخال البهجة على العديد من المنازل التي افتقدت وجود أم بها على مدار سنوات ماضية، إيمانا بأهمية دور الأم في البيوت المصرية والحفاظ على تماسك الأسرة وتربية الأبناء.ولفت عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة أتت بثمار إيجابية عدة، بفضل توجيهات الرئيس وقراراته التي يوجهها للحكومة في ملف الغارمات.