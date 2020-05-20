تعرف على جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020



ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2762020.



وأصدرت الوزارة قرارا هاما حيث قالت إن أيام الامتحانات سوف تكون في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام، وذلك حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب في ظل أزمة كورونا الموجودة حاليًا.



وقالت الوزارة، إن أعداد اللجان التي سيؤدي الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهي الامتحانات العملية والمعملية يوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2020.



وتقول مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة الطلاب والمصححين والمراقبين في امتحانات الثانوي الفني، مشيرة إلى أنه سيتم توفير كمامات ومطهرات لجميع الطلاب أثناء الامتحانات بالإضافة إلى زيادة في عدد اللجان أيضًا.



ووفقا لما أعلنه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، فإن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.



اقرأ أيضا:



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يؤدي الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالبا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وعن موعد انتهاء الامتحانات قال محمد مجاهد: تنتهي الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.



وطمأن محمد مجاهد، جميع طلاب التعليم الفني حيث أكد أن الأولوية الأولى لوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، هي صحة وسلامة الطلاب والحفاظ عليهم في ظل الظروف الحالية التي ينتشر فيها فيروس كورونا، مضيفا خلال تصريحات له أنه لا قلق من الامتحانات وقد اتخذت الوزارة جميع الإجراءات اللازمة.

ننشر جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 حيث يهتم طلاب الدبلومات الفنية هذه الأيام بالبحث عن الجدول الخاص بهم، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدول النهائي لطلاب التعليم الفني، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 20192020.