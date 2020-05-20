رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:59 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات
ريم محمود
طباعة
ننشر جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 حيث يهتم طلاب الدبلومات الفنية هذه الأيام بالبحث عن الجدول الخاص بهم، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدول النهائي لطلاب التعليم الفني، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 20192020.

 جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020


ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2762020.

وأصدرت الوزارة قرارا هاما حيث قالت إن أيام الامتحانات سوف تكون في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام، وذلك حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب في ظل أزمة كورونا الموجودة حاليًا.

وقالت الوزارة، إن أعداد اللجان التي سيؤدي الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهي الامتحانات العملية والمعملية يوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2020.

وتقول مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة الطلاب والمصححين والمراقبين في امتحانات الثانوي الفني، مشيرة إلى أنه سيتم توفير كمامات ومطهرات لجميع الطلاب أثناء الامتحانات بالإضافة إلى زيادة في عدد اللجان أيضًا.

ووفقا لما أعلنه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، فإن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

اقرأ أيضا:

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020-2019


وأضاف نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يؤدي الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالبا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وعن موعد انتهاء الامتحانات قال محمد مجاهد: تنتهي الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.

وطمأن محمد مجاهد، جميع طلاب التعليم الفني حيث أكد أن الأولوية الأولى لوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، هي صحة وسلامة الطلاب والحفاظ عليهم في ظل الظروف الحالية التي ينتشر فيها فيروس كورونا، مضيفا خلال تصريحات له أنه لا قلق من الامتحانات وقد اتخذت الوزارة جميع الإجراءات اللازمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020-2019

«الصحة» تنفي أرقام إصابات ووفيات كورونا على السوشيال ميديا

مجلس الوزراء يوافق على 6 قرارات مهمة خلال اجتماعه الأسبوعي

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

خصم 1% من رواتب الموظفين لمدة سنة لمواجهة تداعيات كورونا

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

الصحة

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

منوعات

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا بسبب كورونا

حكم بالإعدام عبر تطبيق «زوم» فى سنغافورة

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

مركز السينما التونسي ينظم ندوات للتعرف على التجارب المهنية

«التنسيق الحضاري» يشرف على تطوير عقارات ميدان التحرير

«الثقافة» تتسلم أكثر من 25 موقعًا بعد الانتهاء من صيانتها

«إبداعات قصصية» تتيح عددًا من إصداراتها إلكترونيًا للقراء