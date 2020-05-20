إيطاليا تسجل 161 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات في روما، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 161 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات في إيطاليا، بعد ثلاثة أشهر من إعلان أول حالة وفاة بالفيروس، إلى 32 ألفا و330.وكانت الوفيات قد تراجعت أمس الأول إلى دون المائة، حيث تم تسجيل 99 وفاة وهي الحصيلة الأدنى منذ 9 مارس الماضي، ولكنها ارتفعت وفق بيانات أمس الثلاثاء بالإعلان عن 162 وفاة جديدة.ووفق بيانات اليوم، التي أوردتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، فإن عدد الحالات الإيجابية النشطة يبلغ 62 ألفا و752 (أقل بـ 2.377 عن الأمس)، أما العدد الكلي للمتعافين فقد قفز إلى 132 ألفا و282، وذلك بعد أن تماثل ألفان و881 مريضا للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة.وأكدت هيئة الدفاع المدني في نشرتها اليومية بشأن حالة طوارئ (كوفيد-19)، تسجيل 665 حالة إيجابية جديدة للفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للذين أصيبوا بالجائحة، بمن فيهم الموتى والمتعافون منذ بداية أزمة تفشي الفيروس، إلى 227 ألفا و364.