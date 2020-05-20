العراق: 113 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، وتعافي 72 حالة أخرى.وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، إنه: "تم إجراء ٥،٩٤٧ فحصًا في المختبرات المختصة بالعراق ليصبح المجموع الكلي منذ بداية تسجيل المرض في البلاد ١٦٣،٦٠٩ فحصًا".وأوضحت الوزارة أن "مختبرات وزارة الصحة العراقية سجلت اليوم ١١٣ إصابة و3 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات ٣،٧٢٤، ومجموع حالات الشفاء ٢،٤٣٨، وإجمالي الوفيات ١٣٤ حالة".