ضبط 202 قضية متنوعة في حملات لشرطة المسطحات المائية

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، وحماية البيئة والمحميات الطبيعية" عن ضبط 202 قضية متنوعة.وكان ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شنوا حملات موسعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن لإزالة التعديات على نهر النيل، وأملاك الدولة.يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية كافة.وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة التي تولت التحقيق.