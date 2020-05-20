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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب تسجل وفاة واحدة بكورونا و110 إصابات جديدة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:16 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت تعافي 197 مصابا من الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي المتعافين من الوباء إلى 4098 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا بلغ 7133 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 194 وفاة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.

وأعلنت السلطات المغربية في وقت سابق عن تمديد الإجراءات الصحية الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وسط استعدادات لإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة؛ لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لعمليات الغلق.

يذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 323 ألفا منذ ظهر الوباء في الصين في ديسمبر 2019، بجانب تسجيل حوالي 5 ملايين إصابة معلنة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس.

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