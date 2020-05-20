إغلاق المقابر خلال أسبوع العيد بالمنصورة

وقع محمد أمين الدمرداش، رئيس حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، قرارا بغلق كافة المقابر الكائنة بنطاق الحى "مسلمين وأقباطا" غلقا كاملا، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك فى الفترة من 23 الى 29 مايو الجارى وذلك أمام المترددين على المقابر.جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية.وشمل قرار رئيس الحى أنه يستثنى من القرار جميع حالات الدفن، بجميع المقابر سواء مقابر المسلمين أو الأقباط ويفتح لهم باب واحد فقط فى حالة الدفن في أي وقت من أوقات اليوم خلال تلك الفترة.