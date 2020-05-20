واشنطن تفرض عقوبات على مسئولين إيرانيين بينهم وزير الداخلية

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني وثمانية مسئولين آخرين، فضلًا عن شركة عامة، لاتهامهم بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان "النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي".