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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تطلق مجموعة تعاون دولية لمكافحة الأمراض المعدية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:06 م
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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عقدت مجموعة التعاون متعددة الأطراف لمكافحة الأمراض المعدية، بقيادة كوريا الجنوبية، اجتماعها الأول عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتضامن الدولي في قطاع الصحة.

وكشفت كوريا الجنوبية النقاب عن خطة في وقت سابق من هذا الشهر لإطلاق ما يسمى بمجموعات الأصدقاء في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كجزء من سعيها لتحفيز المناقشات العالمية حول محاربة الوباء...وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وسيتم إطلاق مجموعة الأصدقاء الثالثة مع اليونسكو الأسبوع المقبل.

وتعد مجموعة الدعم للاستجابة العالمية للأمراض المعدية الثانية من ثلاث مجموعات للتعاون متعدد الأطراف، حول الاستجابة المشتركة لفيروس كورونا المستجد، بعد المجموعة الأولى التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وتعليقا على ذلك، قالت وزيرة الخارجية الكورية كانج كيونج-هوا في بيانها في اجتماع اليوم الأربعاء إن الأمراض المعدية العالمية مثل كوفيد–19 ليست شيئًا يمكن التعامل معه بنجاح من قبل كل دولة على حدة، وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه المجموعة الجديدة في تعزيز الحوكمة الصحية العالمية.

حضر الاجتماع مسئولون من ثماني دول، بما في ذلك سنغافورة والمغرب وكينيا، ودول أخرى من المنظمات الدولية الرئيسية ذات الصلة. كما كان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من بين الحاضرين في المؤتمر.

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