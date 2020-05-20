صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

سعاد حسني

نجلاء فتحي

ميرفت أمين

شمس البارودي

نيللي

شهيرة

بعد أن حققت نجاحات في أفلامها "الملاك الظالم، و"الراهبة"، و"الجسد"، و"بنات الليل"، و"الوديعة"، وكلمة شرف"، آثرت النجمة هند رستم أن تبتعد عن الشاشة وتتفرغ لبيتها.الابتعاد كان سببه ان ابنتها "بسنت "كبرت ودخلت الجامعة ولم تكن "رستم" تريد أن تسبب لها إحراجًا أمام زميلاتها، كما أن زوجها الدكتور محمد فياض طبيب أمراض النساء أستاذ جامعي أيضًا، وهي بالتأكيد كانت حريصة على راحتهم، فابتعدت عن الشاشة تمهيدًا للاعتزال وفي تلك الفترة أجرت رستم حوارا مع مجلة الشبكة عام 1974، وكان مضمون الحوار عن رأيها في الممثلات بنات جيلها.رأي رستم في فنانات جيلها كان اعترافًا بنجوميتهن وقدرتهن على تجسيد الأدوار المختلفة، وأكدت أن الادوار الثانية كان يؤديها كبار الممثلين والممثلات، فعندما كانت تقف فاتن حمامة لتؤدي دور البطولة فإن التي تقف أمامها لتؤدي الدور الثاني كانت أمينة رزق أو زهرة العلا أو غيرهن من الممثلات الممتازات، أما عن رأيها في الفنانات فكان كالتالي..قالت هند رستم عن سعاد حسني:" أنا أحب سعاد، ويعجبني جدا صوتها كممثلة أكثر من صوتها كمطربة، إن صوتها كممثلة جميل، وفيه نبرة حزن وأسى، وصوتها المعبر المؤثر أقدر على التعبير من وجهها، يضاف غلى ذلك أنها صاحبة شخصية جذابة، وهي ذكية وتريد أن تخلق من نفسها قيمة فنية كبيرة، ووصولها لهذا الأجر الكبير الذي لم تصل إليه الممثلات اللاتي سبقنها على الشاشة دليل على نجاحها.أشعر بالراحة حين أرى وجه نجلاء فتحي، إن وجهها مريح ومهدئ للأعصاب، تبدو لي وكأنها قطة أليفة، وقد تكون نجلاء لم تصل بعد إلى المستوى الفني الكبير الذي تحاول الوصول إليه، لكنها تطور نفسها باستمرار من خلال أدوارها وأفلامها الجديدة.تعجبني ميرفت كشخصية فهي لا تقلد أحدًا وهي الأخرى لم تصل إلى المستوى اللائق بالرغم من اجتهادها.من المميز في شمس البارودي أنها تتفوق في أداء أدوار الشخصيات الأرستقراطية.نيللي ممثلة جيدة تفهم ما تفعله، ويمكن أن تصبح أكثر نجاحًا لو خففت وقللت من درجة الافتعال في أدائها التمثيلي.الفنانة شهيرة ممثلة جيدة تبذل مجهود.