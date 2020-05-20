مي عمر: «الفتوة» من أكتر الشخصيات اللي حبيتها (صور)

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها من كواليس مسلسل "الفتوة" الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان المبارك.وعلقت مي عمر على الصور قائلة: "ليل من مسلسل الفتوة من اكتر الشخصيات اللي حبيتها"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مشيدين بأدائها في المسلسل.ونجحت النجمة مى عمر فى تجسيد المعاناة في مسلسل الفتوة، بعد قيام عدد من السيدات بضربها من أجل إجهاض حملها من حسن الجبالى "ياسر جلال"، وانهيارها وبكائها الشديد بعد معرفتها بموت الجنين في الحلقة 27.مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة.