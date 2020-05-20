ارتفاع المتعافين من كورونا إلى 113 في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف،عن تعافي 24 حالات جديدة من أبناء المحافظة من فيروس كورونا ليصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى 113 حالة، والذين خرجوا من مستشفى العزل بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، بعد حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.و هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية وأن يعم الخير على جموع الشعب المصريوداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويدا واحدة في مجابهة الأزماتوأكد محافظ بني سويف أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه ادارة الأزمة، وأن هذا الملف أولوية قصوى وأولى للحكومة ويشهد متابعة على مدار الساعة من رئاسة مجلس الوزراء.