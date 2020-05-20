حبس 3 عاطلين يتاجرون في الهيروين ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة في بدر.وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة بدر، قد أكدت اتجار 3 عاطلين، لاثنين منهما معلومات جنائية مسجلة، ويقيمان بدائرة القسم، في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًين من إحدي الشقق وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة فان ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم، وبتفتيشهم عُثر بحوزتها على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو 240 جرامًا، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.