سندات الخليج السيادية ترتفع بدعم تعافي أسعار النفط

ارتفعت السندات السيادية الخليجية، اليوم الأربعاء، وبخاصة ذات آجال الاستحقاق الطويلة، مدعومة بتعافي أسعار النفط على مدار الشهر الأخير في ظل تحسن الطلب.وأظهرت بيانات رفينيتيف أن السندات الدولارية السعودية المستحقة في 2060 زادت 2.3 سنت ليجري تداولها عند 109.7 سنت في الدولار.وصعدت سندات أبوظبي المستحقة في 2050 بواقع 1.4 سنت ليجري تداولها عند 112.8 سنت في الدولار.وجرى تداول خام برنت عند 35.16 دولار للبرميل اليوم ارتفاعًا من 29.19 قبل أسبوع ومن قاع عند 19.33 يوم 21 أبريل.شهدت سلطنة عُمان، وهي من الأضعف ائتمانيًا في المنطقة، تراجع العائد على سنداتها لأجل 30 عامًا المستحقة في 2048 إلى 8.8 بالمائة اليوم من 10.4 بالمائة قبل شهر. وبلغ العائد على تلك الأوراق ذروة عند 12.1 بالمائة في مارس.وقال مدير صندوق إن سوق الدين الخليجية تدعمت بالمستثمرين الآسيويين على خلفية إصدار من أبوظبي أمس الثلاثاء، والذي باعت فيه سندات بثلاثة مليارات دولار عبر إعادة فتح باب الاكتتاب في ثلاث شرائح بيعت الشهر الماضي.