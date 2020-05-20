فيتنام تخفض هدفها للنمو الاقتصادي بسبب كورونا

تعتزم فيتنام خفض هدفها للنمو الاقتصادي لهذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.وقال رئيس الوزراء نجوين شوان فوك للنواب في اليوم الأول من جلسات الجمعية الوطنية إن مقترح الحكومة لتعديل عدد من الأهداف هذا العام يرجع بصورة مباشرة لفيروس كورونا.وأضاف" علينا أن ننظر بصورة مباشرة للوضع الاجتماعي-الاقتصادي، ونتوقع الوضع الدولي والمحلي خلال الفترة المقبلة".وأشار إلى أن التوقعات السابقة بتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 6.8% من إجمالي الناتج المحلي تمثل تحديا كبيرا، وسوف يكون من الصعب تحقيقها.وكانت الحكومة قد عدلت في وقت سابق من توقعاتها بالنسبة لنمو إجمالي الناتج المحلي ليتراوح ما بين 4.5% و5.4% هذا العام، حسب الوضع العالمي.وطلب فوك من البرلمان إرجاء خطة لزيادة المرتب الأساسي للموظفين الحكوميين بنسبة 7%، ابتداء من الأول من يوليو المقبل، من أجل توفير مزيد من الموارد لحكومته لدعم العاملين المتضررين من فيروسكورونا.