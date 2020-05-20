حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 20 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، وفيما يخص برج الثور، قالت:مهنيًا: انتقال القمر الجديد الى برجك يجعلك تتلقى عروضا كثيرة بعدما أظهرت جدارتك، فتعالج كل المسائل والمشاكل المهنية بوعي وحكمة وتتوصل إلى نتائج إيجابية.عاطفيًا: معاملتك الجيّدة للشريك تكون لها انعكاسات إيجابية، وتلاحظ ذلك على وجهه وفي طريقة تعامله معك.صحيًا: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدّر بثمن من أجل مستقبل صحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.