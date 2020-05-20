«العصار» يطمئن على صحة محافظ الدقهلية

أجرى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اتصالا هاتفيًا، مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان على صحته بعد أن تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، معربًا عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة.وأشار العصار إلى أن هناك تعاونا قائما ومستمرا بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية في العديد من المشروعات القومية التي تهم المواطن.كما أشار العصار إلى أنه قام باستقبال الدكتور أيمن مختار يوم الأحد 10 مايو بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من ملفات التعاون مع المحافظة.