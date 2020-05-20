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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لانقضاء فترة عزلهم.. مطار القاهرة يستقبل 299 مصريًا قادمين من مرسى علم

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:36 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، رحلة جوية استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من مطار مرسى علم، لنقل المصريين عقب انقضاء فترة العزل الطبى الخاصة بهم، بأحد الفنادق التى خصصتها الدولة لهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد.

وقد وصلت رحلة شركة مصر للطيران قادمة من مرسى علم وعلى متنها 299 راكبا مصريا من مختلف الأعمار، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية المتبعة على تلك الرحلات، وتم الكشف الطبى عليهم من جانب إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة.

وتواصل وزارة الطيران المدني تسيير جسرها الجوي لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى بلادهم، عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد القاتل "كوفيد 19" وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، رغم إعلان الحكومة المصرية إغلاق الموانئ الجوية للتصدى لانتشار فيروس كورونا القاتل.

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