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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسيير رحلة للعبارة «القاهرة» لنقل المصريين من ميناء ضبا السعودي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:58 ص
عبارة
عبارة
علا غزال
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أعلنت وزارة النقل، أنه تم اليوم تسيير رحلة بحرية للعبارة القاهرة المملوكة لشركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا البحرى، لنقل المصريين المتواجدين بميناء ضبا السعودى، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ووجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والحجر الصحى وكافة الجهات المعنية، وعقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث اجراءات استقبال العائدين بدءًا من وصولهم الى ميناء سفاجا والتى تشمل إجراءات الحجر الصحي إجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء، وإنهاء الإجراءات الجمركية وتواجد فريق الحجر الصحى بعدد كافى لنهو إجراءات الفحص الطبى على متن السفينة، مع توفير عدد كافى من ضباط الجوازات لإنهاء الإجراءات فى أقصر وقت ممكن، ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء، وتجهيز أتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف إلى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة ( الحجر الصحى ) وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بتطهير وتعقيم العبارة وطاقمها والكشف على القادمين بالتنسيق مع الحجر الصحي.

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