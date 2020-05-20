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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء امتحان «كيمياء أولى ثانوى»

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:55 ص
امتحانات التابلت
امتحانات التابلت
نورهان عبدالرحمن
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بدأ منذ قليل، الامتحان الإلكتروني، لمادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي، بمحافظات الفترة الأولى، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2020.

ويؤدي الطلاب الامتحان الإلكتروني، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.

ويمتحن الطلاب في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح. منذ قليل، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2020.

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