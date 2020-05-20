أحمد موسى: سنصل لألف إصابة يومية بكورونا بعد العيد

علق الإعلامي أحمد موسى على معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا في مصر، والذي وصل إلى 720 حالة، قائلا: "إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا كان متوقعا، كما هو متوقع ارتفاع أيضا بعد عيد الفطر المبارك".وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحقائق التي نراها من حولنا تؤكد أننا سنصل لألف حالة يوميا.وأكد أنه تم تحديد غرمات قدرها 4 آلاف جنيه على من لا يلتزم بالكمامات في بعض الأماكن، مؤكدا أن الكمامات إجباري على الجميع كما تفعل بعض الدول حول العالم.