أحمد موسى: عصابات الإخوان تدعم إثيوبيا فى ملف سد النهضة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا أكدت أنها ستملئ المرحلة الأولى من سد إثيوبيا والتي تبلغ 5 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن مصر تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة.وأضاف «موسى»، خلال برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك اتفاقيات من عام 1902 و1906 وبعدها تمنع إثيوبيا من إقامة سدود»، مؤكدا أن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين مصر والسودان فيما يخص سد إثيوبيا.وتابع: «الرئيس تولى الحكم في عام 2014 ومشكلة سد إثيوبيا من قبلها»، مردفا: «أعداء البلد وعصابات الإخوان الخونة يدعمون إثيوبيا».واختتم: «التحرك في ملف سد إثيوبيا يتم عبر المؤسسات، وياريت نقول عليه سد إثيوبيا بلاش نديه صك النهضة».